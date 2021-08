METEOS: DO KRAJA AVGUSTA TEMPERATURE ISPOD 30°C

U noći ka utorku na severu Vojvodine naoblačenje sa kišom. U utorak znatno svežije na severu Srbije uz kišu i pljuskove ujutru koji se tokom dana šire na zapadne i centralne krajeve. Na istoku i jugu Srbije ostaje sunčano i vrlo toplo, ali i tamo krajem dana sa postepenim padom temperature. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu kasnije popodne.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo, a popodne postepeni pad temperature uz umereno naoblačenje. Krajem dana su mogući lokalni pljuskovi. Vetar ujutru slabjužni, popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 28°C.

U sredu u svim krajevima svežije uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 20°C na severu Srbije do 24°C na jugu.

U četvrtak na severu uglavnom suvo i malo toplije uz sunčane intervale, a na jugu lokalni pljuskovi. U petak i za vikend sveže sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima uz temperature malo ispod 20°C na severu, a na jugu do 26°C.

Do kraja avgusta ne treba očekivati temperature iznad 30°C.