METEOS: I U UTORAK OBLAČNO SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA

U utorak promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Na severu Vojvodine suvo uz delimično razvedravanje pre podne koje se širi na ostali deo Vojvodine sredinom dana i popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 20°C, a maksimalna od 24°C u Užicu do 29°C u Somboru i Negotinu.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 25°C.

U sredu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom da ponegde bude kratkotrajne kiše, najverovatnije samo na istoku Srbije, u oblasti Homoljskih planina. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 25°C do 28°C.

Od četvrtka do nedelje sunčano uz svakodnevni porast temperature koja će u subotu biti malo preko 30°C, a u nedelju vrućina i temperatura malo iznad 35°C.