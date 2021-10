MANJE 7.000 NOVIH SLUČAJEVA KORONAVIRUSA

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 22.978 osoba, od kojih je 6.978 pozitivno dok je, nažalost, 51 osoba preminula. Na respiratorima su 282 pacijenta. U bolnicama širom Srbije hospitalizovano je 6.579 kovid pacijenata.

Premijerka je rekla da je nerazumno da imamo iste mere sa vakcinama, kao i pre nego što smo ih imali, pojašnjavajući zbog čega Krizni štab nije uveo strože mere, iako je struka to tražila. Brnabić je istakla da su svi na sednici zajedno zaključili da bi takve mere, a ne fokus na vakcinaciju dovele do pada broja zaraženih, ali da bi, posle popuštanja mera, opet došlo do povećanja tog broja, jer se ljudi ne vakcinišu, te da je to prologniranje situacije i produžavanje agonije. Premijerka je istakla da je sada zainteresovana i zabrinuta za mentalno zdravlje nacije, jer više ne možemo da izdržimo situaciju, i moramo da brinemo samo o vakcinaciji.

Državni sekretar ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže za RTS da je u bolnicama i dalje 90 odsto nevakcinisanih, a u kovid bolnici u Batajnici čak 95,6 odsto pacijenata nije vakcinisano. Navodi da je 54 odsto građana primilo vakcinu i da ta brojka polako raste. Nije to neka brojka sa kojom smo mi zadovoljni, ali ono što ćemo uraditi je malo žustrija i agilnija kampanja u medijima, suočićemo Gugl i doktore, poručuje Đerlek. Mirsad Đerlek ističe da je delta soj koronavirusa došao mesec dana ranije nego što smo očekivali, ali da nas nije iznenadio.