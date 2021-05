MANIFESTACIJA “MUZEJI ZA 10” U UMETNIČKOJ GALERIJI KRUŠEVAC

U ponedeljak, 17. maja u 13 časova u Umetničkoj galeriji organizovaće se predstavljanje stvaralaštva Branimira Karanovića, kroz video prezentaciju i razgovor sa umetnikom. Takođe, biće promovisan i katalog izložbe Branimira Karanovića / fotografija i grafika (22. april – 30. maj 2021.). Program se održava i u okviru manifestacije “Muzeji za 10” od 12 – 18. maja 2021. kada se obeležavaju 17. Evropska noć muzeja, Međunarodni dan muzeja i Nacionalna nedelja muzeja.

Izložba predstavlja stvaralaštvo Branimira Karanovića sa naglaskom na period koji se odnosi na poslednje skoro tri decenije bogatog i autentičnog opusa u kome dominira fotografija kao samostalni medij ili element na kome počiva grafika. Uključuje radove postavljene kroz pet manjih celina raspoređenih u pet prostorija/soba izložbenog prostora Umetničke galerije, podsećajući na nazive izložbi koje je priređivao i predstavljajući osnovne teme koje su se tada izdvajale kao dominantne a da nisu gubile na aktuelnosti već poprimale dodatna značenja. Fotografija, fotokolaži, digitalna grafika/kolaž/aplikacije, Multiplikacije, Patchwork, Dva kvadrata i Reciklaža dva kvadrata, Too much photography i Grafike bez pritiska, do najnovije Fosilizacija, predstavljale su „hroničara dominirajućih marginalnih pojava“ i otkrivale na drugačiji način kolekcionara malih stvari, oštrih, lucidnih zapažanja, ironičnog i samoironičnog pristupa, pretočene različitim medijskim i likovnim strategijama u nove celine. “Uporedo interesovanje za fotografiju i grafiku i rezultati do kojih je dolazio gradeći poseban postupak na relaciji fotografije i grafike „učinio je fotografiju bitnim elementom nove grafičke izražajnosti“ kako je već zabeleženo u povodu stvaralaštva Branimira Karanovića, koje je na granici fotografije i grafike a koristi sve prednosti ova dva različita medija. Onako kako je sedamdesetih godina pristupio grafici eksperimentisanjem i uvođenjem serigrafije u svoj rad, jednako su, koju deceniju kasnije, pojave novih tehnologija vodile ka ispitivanju i stvaranju „grafike bez pritiska“. Transformisanje, menjanje vizuelnog konteksta, u posebno negovanoj sintezi fotografije i grafike, ironičnog i duhovitog pristupa i pronicljivog spajanja različitih elemenata sa brižljivim čuvanjem likovnih vrednosti, otvorili su modele ka stvaranju novih mogućnosti.”

Branimir Karanović je rođen 1950. u Beogradu. Diplomirao je na Grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1974. u klasi prof. Božidara Džmerkovića. Magistrirao grafiku 1976. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1978. do 1996. radio je kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1996. bio je redovni profesor fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 2016. dobija zvanje profesora emeritusa na istom fakultetu. Aktivno izlaže fotografije i grafike na domaćim i međunarodnim izložbama četiri decenije. Dobitnik je više značajnih nacionalnih nagrada i priznanja.

Kustos izložbe: Biljana Grković, istoričar umetnosti-muzejski savetnik