KRUŠEVAČKA NOVA ZELENA PIJACA PRED VASKRS

U susretu Vaskrsu, koji se obeležava u nedelju, na tezgama na pijacama je ovih dana šarenolika ponuda i izbor jaja. Ekipa TV jefimija obišla je Novu zelenu pijacu, koja je bila puna kupaca, ali, kako kažu prodavci, gužve se očekuju i sutra, na Veliku subotu.

Po povoljnijim cenama jaja se mogu pazariti u prodavnicama, dok su domaća na pijačnim tezgama skuplja za nekoliko dinara. Kao i poslednjih godina, pored nezaobilaznih kokošjih, svoje mesto su našla i jaja od prepelice, ali i sve popularnija bela jaja, koja su malo skuplja i prodaju se od 17 do 20 dinara po komadu. U ponudi su i guščja i pačja jaja. Uglavnom se mogu pazariti po ceni i do 100 dinara po komadu Ako vam je pobeda pri kuckanju jajima važna, ali i šala, možete pazariti i drvena jaja na skoro svakoj tezgi. Razne dekoracije za jaja su u ponudi – od boja, sličica do već ukrašenih i ofarbanih jaja. Najtraženija su ona ukrašena dekupaž tehnikom. Dakle, ponuda na pijacama je za svačiji džep. Gužve, kako na pijacama tako i u marketima u Kruševcu, su velike jer se obavljaju poslednje pripreme pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs.