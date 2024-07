JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA 31°C

U petak u Kruševcu jutro svežije, a tokom dana duži sunčani periodi i toplo. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 31°C.

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 27°C.

U nedelju sunčano i još jača vrućina nego u subotu, u mnogim mestima iznad 35°C. U ponedeljak i utorak bi moglo biti nekoliko stepeni manje vruće, a zatim bi vrućina mogla potrajati do kraja iduće sedmice.