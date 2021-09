JUČE JE OBAVLJENO 435 PREGLEDA U KOVID AMBULANTI

Sve je teža epidemiološka situacija u Srbiji. Odluka o kovid propusnicama stiže uskoro, ali pitanje je da li će one uopšte smanjiti broj novoobolelih. Gužve i ispred kovid ambulanti su danima već ogromne, dok iz bolnica stižu izveštaji da se one bliže trenutku kada neće biti slobodnih kreveta. Obuhvat vakcinacije je i dalje nezadovoljavajući, upozoravaju lekari. Radno vreme kovid ambulante je svakog radnog dana i vikendom do 22 sata. Povećan je i broj dežurnih lekara, sa 11 na 14 i sada su raspoloživa ukupno 3 laboratorijska aparata za analize koje su potrebne pri dijagnostikovanju Covid19 virusa. Danima unazad u kruševačkoj kovid ambulanti bude dnevno obavljeno oko 400 pregleda!!

Srbija se nalazi na prvom mestu u Evropi, a na četvrtom u svetu, po broju novih slučajeva koronavirusa na milion stanovnika u poslednjih sedam dana, pokazuju najnoviji podaci sa sajta worldometers.info. Gde smo progrešili i kako smo došli od zemlje koja je među prvima obezbedila vakcine i započela imunizaciju do zemlje najvećeg žarišta kovida?

Srbija kao zemlja nalazi se u vrlo dramatičnoj situaciji zbog pandemije, rekla je gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, profesorka Medicinskog fakulteta Tanja Jovanović. Profesorka i virusolog Tanja Jovanović je član republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Nova sednica još uvek nije zakazana. Prema mišljenju profesorke Jovanović, restriktivne mere koje treba uvesti bi bile zatvaranje posle 17 časova kafića, restorana, ali ostaju otvorene apoteke i prodavnice prehrane, kao i benzinske pumpe, i sve to dok ne padne broj inficiranih osoba. Za kovid propusnice je, kaže Jovanović, kasno. Mogu li restriktivne mere da utiču uopšte na svest nevakcinisanih?? Virus sada ima šansu da inficira pre svega nevakcinisane osobe. Ima i onih inficiranih koji i ne dođu do lekara i imaju blažu kliničku sliku.