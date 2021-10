JOŠ SKORO 6.000 NOVOZARAŽENIH, 50 PREMINULIH

U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus pozitivno još 5.983 osoba. Preminulo je još 50 osoba. Na respiratorima je 256 pacijenata.

Na udaru su pretežno nevakcinisani, kažu epidemiolozi. Bolnice se ubrzano pune. Korona, smatraju neki, nije više samo zdravstveni, već socijalno-psihološki problem, a glavni problem je slaba vakcinacija i ne primenjivanje postojećih mera.

Sednica Kriznog štaba biće održana najverovatnije u utorak, najavila je premijerka Ana Brnabić. “U utorak ćemo razgovarati o aktuelnim temama, pre svega ponovo i ponovo i ponovo o vakcinaciji, i šta još dodatno možemo da uradimo”, rekla je Brnabićeva. Navela je da mnogo zemalja skraćuje period između revakcine i treće buster doze sa šest meseci na pet, o čemu će se razgovarati i u ponedeljak na sastanku Nacionalnog tela za imunizaciju.

Trenutna epidemiološka situacija je katastrofalna, svi moramo da se uozbiljimo, to nije samo zdravstveni problem već socijalni i psihološki problem, izjavio je za Tanjug epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović. “Svi činimo državu i bez obzira na to što je država učinila puno da obezbedi tri kovid bolnice, a tu su i zdravstveni radnci koji moraju da izdrže sve to, ceh plaćaju ljudi koji nisu oboleli od kovida jer ne može da im se pruži sve ono što bi trebalo da im se pruži, bez obzira na to da li je reč o malignim oboljenjima, kardiovaskularnim, plućnim, dijabetičarima”, rekao je Tiodorović.