IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, 12.02.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 12 l/m2 kiše i snega.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 11.02.2021.god., izvršilo ukupno 74 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera.

Na osnovu prognoziranih vremenskih prilika dat je nalog PZP „Kruševac put„ AD da stepen angažovanja zimske službe od 11.02.2021. od 03,00 časova bude 50%

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 12.02.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – Kosovska; Jugovićeva, Miličina, Vladetina i prateće ulice; Jasika – Šumadijska. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 12.02.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Save Miloševića (od Balkanske do Volterove ulice). Za korisnike u ul. Save Miloševića postavljena je cisterna sa pijaćom vodom kod streljane. Obaveštavaju se korisnici da za vreme državnog praznika „Dan državnosti Republike Srbije“ (15. i 16. februar) JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 15. (ponedeljak) i 16. (utorak) februara 2021.godine. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

U IZVEŠTAJNOM PERIODU NIJE BILO DOGAĐAJA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 22, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 228, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 129

UPOZORENjE NA UMEREN I JAK MRAZ ZA PODRUČJE SRBIJE ( do 14.02.): Do nedelje (14.02.) hladno, ujutro umeren i jak mraz sa minimalnom temperaturom od -12 do – 8, a najviša dnevna ispod 0 stepeni (ledeni dani).

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 19.02.2021.god.): Hladno. Na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo. U planinskim predelima i na jugu mestimično slab sneg. Temperatura znatno ispod prosečnih vrednosti, ujutro umeren i jak mraz, a najviša dnevna u većini dana ispod 0 stepeni (ledeni dani, poledica).