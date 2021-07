IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 28.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE (od 28.07.2021. do 01.08.2021.god.) Do nedelje, 1. avgusta, u svim predelima veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 °C. Postepen pad temperature u nedelju se očekuje na severu i zapadu, a od ponedeljka i u ostalim predelima naše zemlje.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 27.07.2021.godine izvršilo ukupno 5 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru. Prilikom navedene intervencije angažovana su 2 vatrogasca-spasioca i 1 vatrogasno vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i poginulih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 28.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Čitluk – Stevana Todorovića i njoj prateće ulice.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -142, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 46, redovna 280, vanredna 400