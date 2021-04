IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 22.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 21.04.2021.godine izvršilo ukupno 188 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara otpada na divljoj deponiji. Prilikom navedene intervencije, angažovana su 3 vatrogasaca-spasioca i 1 vatrogasno vozilo sa opremom.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 22.04.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Ćelije, Vojislava Ilića i njoj prateće ulice, naselje Bare. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 22.04.2021.godine od 09.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Bivoljske (od Kralja Uroša do Vidovdanske.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana u nedelju 25.04.2021.godine od 08:00 do 17:00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj deo Jug Bogdanove ulice (desna kolovozna traka od Brijanove do Gazimestanske).

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 29.04.2021.god.): U petak na severu i istoku pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, u prvom delu dana povremeno s kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom. Za vikend jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo, samo se u subotu na jugu očekuje više oblačnosti uz mogućnost kiše. U toku sledeće sedmice promenljivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: 4, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 256, redovna 280, vanredna 400