IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 15.03.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 4,4 l kiše po m2.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 14.03.2021.god., izvršilo ukupno 194 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera. U periodu od 08.03.2021 do 14.03.2021.godine izvršeno je ukupno 1711 nadѕora i tom prilikom je izdato 5 prekršajnih naloga.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara na putničkom motornom vozilu i 1 intervenciji otvaranja ulaznih vrata stana. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 8 vatrogasaca-spasilaca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Dana 15.03.2021. nema planranih isključenja.

MAGLA: Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -24, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 143, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 45

SRBIJA,PREGLED VREMENA 15.03.2021.: Oblačno, na severu i zapadu mestimično sa kišom slabog do umerenog intenziteta, na jugozapadu slab do umeren sneg. Vetar slab do umeren, severozapadni.