IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 09.03.2021.

Masovna imunizacija lica koja nisu zakazala vakcinaciju preko e-uprave, a koja imaju 60 godina i više, obavljaće se od 09. marta 2021.godine i nadalje, od 08 do 20 časova u Hali sportova, ulaz br.1. Masovna vakcinacija u punktovima – ambulantama Veliki Šiljegovac, Jasika i Veliki Kupci za lica koja nisu zakazala vakcinaciju preko e-uprave, a imaju 60 i više od 60 godina, obavljaće se 09, 10 i 11.marta 2021.godine, od 08 do 18 časova. Ukoliko bude postojao veći interes stanovnika za vakcinaciju, dodaće se i naknadni termini, o kojima ćemo vas blagovremeno obavestiti.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara pomoćnog objekta, 4 požara na otvorenom prostoru (suva trava i nisko rastinje), 1 tehničke intervencije izvlačenja lica iz zaglavljenog lifta i 1 tehničke intervencije u saobraćaju. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 23 vatrogasaca-spasilaca i 9 vatrogasnih vozila sa opremom. Jedno lice je stradalo.

Požari i eksplozije:

U 01.35 časova, u mestu Jasika, teritorija grada Kruševca došlo je do požara pomoćnog objekta dimenzija oko 7h10m na kome je gorela krovna konstrukcija. U požaru je krovna konstrukcija pala. Intervenisala je VSJ Kruševac sa 5 vatrogasaca-spasilaca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Intervencijom je spašen traktor, traktorska kola i putničko vozilo. Požar je likvidiran u 04:15 časova. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”:

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 09.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Mali Kupci – Žarevci, Parunovac, Naselje Panjevac, Kukljin, Bela Voda, Brajkovac, Kamenare.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 09.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Bivoljske (od Volterove do Đure Daničića). Zbog izrade vodovodnog priključka dana 09.03.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Mudrakovac – Žrtava Fašizma i njoj prateće ulice.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -89, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 107, redovna 280, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 103