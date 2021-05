IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 05.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 04.05.2021.godine izvršilo ukupno 150 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru i jednog požara na deponiji smeća. Pored ovih intervencija, VSJ bile su angažovane i na dežurstvu na fudbalskoj utakmici. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 9 vatrogasaca-spasioca i 5 vatrogasnih vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 05.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Čitluk. Zbog odvajanja vodovodnog priključka dana 05.05.2021. godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Jakšino igralište. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 05.05.2021. godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti ulica Save Miloševića – od Vidovdanske do Kralja Uroša.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 12.05.2021.god.): Od četvrtka do subote promenljivo oblačno sa dnevnim temperaturama oko i malo iznad proseka, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim u petak posle podne i u toku noći ka suboti. U subotu ujutro na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima, od sredine dana prestanak padavina i razvedravanje. Od nedelje sunčano uz porast temperature.

OPERATIVNI HIDROMETEOROLOŠKI BILTEN, Nacionalni park Kopaonik: Visina snežnog pokrivača na dan 04.05.2021.god. iznosi 5 cm.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -39, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 150, redovna 280, vanredna 400