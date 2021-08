IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 02.08.2021.

Prema izveštaju Meterološke stanice Kruševac za 02.08.2021.godine na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

Zemljotres – REG: SRBIJA Kačanik region MLv=3.7 2021/08/01 21:07:29.5 42.25 N 21.34 E 10 km

RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC: Na dan 02.07.2021. godine na teritoriji grada Kruševca nije zabeleženo dejstvo sistema odbrane od grada. Trenutna zaliha protivgradnih raketa je ukupno 444, prosek po LS je 4.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 02.08.2021.godine izvršilo ukupno 1 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru (suva trava i nisko rastinje) i jednog požara na delu krovne konstrukcije na vodenici. Prilikom navedenih intervencija angažovano je 7 vatrogasaca-spasilaca i 3 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica. Napomena: U 21.00 časova, pripadnici VSB Kruševac, u sastavu 5 vatrogasaca- spasilaca sa 2 vatrogasna vozila i opremom, upućeni su na Mokru Goru, teritorija grada Užice (Zlatiborski okrug), kao ispomoć (sadejstvo) na gašenju šumskog požara.

PRONALAŽENjE I UNIŠTAVANjE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA – EOR: Dana 01.08.2021. godine, na planini Jastrebac, mesto stari Vojni poligon, teritorija grada Kruševca, prilikom pretrage terena, od strane Radovanović Bojane, pronađena je ručna bomba. EOR nije pomeren sa mesta pronalaženja. Obeležen je policijskom trakom i obezbeđuju ga pripadnici MUP-a, Policijske uprave Kruševac.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 02.08.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – Čupićeva, deo Bosanske (od Šumatovačke do Dušanove), Šumatovačka ulica, kao i naseljeno mesto Lipovac.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 02.08.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova za saobraćaj zatvara se deo Čupićeve ulice (od Balkanske do Šumatovačke).

Zbog prevezivanja vodovodnog priključka dana 02.08.2021.godine od 09.00 do 15.00 časova bez vode će biti Pejton.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE – RHMZ (od 02. do 04. avgusta 2021.godine): Od ponedeljka do srede (02. – 04.08.) na jugu i istoku Srbije veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom do 36°C.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 09.08.2021.god.): U utorak i sredu pretežno sunčano. U utorak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Od četvrtka do subote promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim do kraja perioda suvo. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, osim na jugoistoku gde će se do četvrtka zadržati veoma toplo (oko 35 stepeni). Krajem perioda temperatura u porastu.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -138, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 40, redovna 280, vanredna 400