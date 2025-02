IZLOŽBE „TRAŽIM KUĆU“ I „LJUBIM RUKE“ U NARODNOM MUZEJU KRUŠEVAC

Narodni muzej Kruševac priređuje svečano otvaranje izložbe „Tražim kuću“, autora Nikole Radosavljevića.

Svečano otvaranje održaće se u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac, u četvrtak, 06. februara u 19 časova.

Izložba predstavlja ciklus grafičkih instalacija „Tražim kuću /I am looking for a house“ nastao u poslednje četiri godine. Radovi ,,In God’s House”, ,,Heart of Armour”, ,,Elementi doma” i ,,House where noone died” udruženi na ovoj izložbi u sebi oslikavaju nevidljive, trajne i jasne potrebe vremena u kome smo.Radovi iz ovog ciklusa jedinstveni su dnevnički zapisi nad razmatranjem bliskosti i povezanosti, generacijskih prepletanja, ali i uslova života i razvoja pojedinca i kolektiva u svakodnevici. Započinju rekonstrukcijama pre svega porodičnog nasleđa, koje iz mnogih razloga u jednom periodu svog postojanja, dolaze u stanje apsolutne ugroženosti i abrazije, dok sa druge strane opstaju samo kao ideja, misao i želja porodice da ostane u celini i sama sebe zaštiti. Druga faza rekonstrukcije dolazi iz kolektivnih previranja, onoga šta je glas javnosti, željenacionalnog, regionalnog ali i globalnog tela.

Biografija autora:

Nikola Radosavljević (1991) sve nivoe studija završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, (2010 – 2020). Druge master studije završio na FLU u Beogradu, katedra za grafiku, 2022. U svom radu istražuje dominantne sociološke i političke obrasce koji konstruišu mentalne i fizičke karakteristike savremenog društva. Bavi se pitanjima brojnosti kolektiva, preživljavanjem i otporom, kao i načinima na koje indivudalno sprovodimo svoje borbe za opstankom i slobodom. Dobitnik je više priznanja, među kojima su i Nagrada trijenala grafike, Ural, Rusija, 2019., Nagrada Veliki pečat Galerije Grafičkog kolektiva, i Zlatna igla ULUSa za 2022. godinu, Art European Prize, velike nagrade Međunarodnog trijenala grafike u Krakovu, Poljska, 2024. godine. Učestvovao na više kolektivnih izložbi (Holandija, Nemačka, Argentina, Kina, Švajcarska, Rusija, Nepal, Makedonija, Mađarska, SAD, Indija, Grčka, Kolumbija, Bugarska…). Radove prikazao na više nacionalnih i međunarodnih izložbi, kao što su: 59. izdanje Oktobarskog salona, KCB, Izložba ,,Rez-linija-otisak”, MSU Beograd, Međunarodno trijenale grafike u Krakovu, Poljska, Kochi Bijenale u Indiji, Međunarodno trijenale grafike u Švajcarskoj, Izložba ,,Ovo (ni)je Užička Republika, Galerija Podroom, KCB, itd. Do sada je organizovao trideset i devet samostalnih izložbi. Usavršavao se na rezidencijalnim programima u Pragu, DAMU institute and SCENlab (2015), Berlinu, Culture world and SC Organisation (2016), Barseloni: Homessesion AiR (2022), Letoniji: Mark Rothko Art Centre, Daugavpils (2023), i drugim.

Izložba se priređuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Kustos izložbe: Biljana Grković, istoričar umetnosti – muzejski savetnik.

*****

Narodni muzej Kruševac organizuje svečano otvaranje izložbe „Ljubim ruke“, autorke Jelene Vukčević, istoričarke.

Svečano otvaranje održaće se u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac, u petak, 07. februara u 18 časova.

Izložba pod nazivom „Ljubim ruke“ evocira uspomene na vreme kada se damama prilikom susreta ljubila ruka kao izraz naklonosti i poštovanja. „Ljubim ruke“ predstavlja nostalgično putovanje kroz otvorena vrata ormara naših sugrađanki koje ljubomorno čuvaju najekskluzivnije komade garderobe i asesoara svojih majki, baki, tetki, ali i svoje lične iz vremena kada su bile devojke. Osim ličnih predmeta najelegantnijih Trsteničanki, na izložbi su predstavljeni i predmeti, fotografije i dokumenta iz zbirki Muzejske zbirke Narodnog univerziteta Trstenik.

Izložba obuhvata period od 1870. godine, kada se u odevanju prepliću srpski građanski kostim sa evropskim modnim uticajima, pa sve do 1970. godine kada se sa ručno izrađenih odevnih predmeta prelazi na konfekcijsku izradu. Izložba ima za cilj da pokaže vreme kada su se odevni komadi šili ručno, pažljivo čuvali i nosili godinama, a neretko i nasleđivali. Primarni cilj izložbe je proučavanje društvene istorije i otkrivanje svakodnevnog života bezimenih žena koje nisu ostavile trajniji trag u istorijskoj nauci i kolektivnom sećanju. Životi ovih žena su ilustrovani kroz predmete koje su one svakodnevno koristile a koji se čuvaju u zbirkama Muzejske zbirke. U pitanju su komadi garderobe, asesoari, fotografije i dokumenta. Od najstarijeg odevnog predmeta iz 1870. godine preko prvih fotografija pa sve do1970-ih kada se počinje sa proizvodnjom masovne konfekcijske garderobe, izloženi predmeti su postali živi svedoci jednog vremena i društva koje je oblikovalo žene kojima su ti predmeti pripadali.