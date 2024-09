I POČETKOM SEPTEMBRA PRAVO LETO U SRBIJI. U PONEDELJAK U KRUŠEVCU 35°C

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 35°C. Uveče suvo i prijatno toplo.

U utorak u Srbiji sunčano i vrućina u svim predelima. Tokom dana sa razvojem oblačnosti samo na krajnjem jugu i severoistoku zemlje. Vetar slab severoistočni i severni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 34°C do 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 28°C.

U sredu u Srbiji takođe sunčano i vrućina u svim predelima. U četvrtak i petak pretežno sunčano i vrlo toplo sa razvojem slabe prolazne dnevne oblačnosti i malo niže i prijatnije temperature u petak. Za naredni vikend sunčano i vrlo toplo.