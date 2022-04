GORIVO OD DANAS SKUPLJE ZA SKORO 10 DINARA

Vlada je usvojila izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničavanju cene namirnica – šećep kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašno tip T-400 glatko u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ylje u pakovanju od jednog litra, svinjsko meso – but. Uredba će se primenjivati u trajanju od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Vlada Srbije usvojila je izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se prosečna veleprodajna cena derivata evrodizel i evropremijum BMB-95 na teritoriji Republike Srbije uvećava za po sedam dinara. Ova uredba važiće od stupanja na snagu, 29. aprila, do 31. maja ove godine, navodi se u saopštenju Vlade.