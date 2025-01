FORUM ŠKOLA RASINSKOG OKRUGA STUPA U ZAKONSKI ŠTRAJK OD 05. FEBRUARA

Forum škola Rasinskog okruga je redakciji TV Jefimija dostavio saopštenje, povodom proglašenja štrajka prosvetnih radnika Rasinskog okruga, koje Vam prenosimo u celosti:

„Mi nastavnici i radnici u prosveti Rasinskog okruga obaveštavamo roditelje, nadležne institucije i širu javnost da ćemo od 5. februara 2025. godine stupiti u štrajk, skraćenjem časova na 30 minuta. Ova odluka je proizvod krize u kojoj se našla zemlja i našeg shvatanja da kao ljudi, roditelji, građani i prosvetni radnici više ne možemo da ostanemo nemi pred nepravdama koje nas okružuju, do onih najstrašnijih, da pred svojim očima gledamo kako naše đake, sada studente, od koji su i neki naša rođena deca, napadaju nasilnici sa kapuljačama i udaraju automobilima samo zato jer imaju drugačije stavove i mišljenje od zvaničnika vlasti. To kao ljudi, nastavnici i roditelji ne možemo da oćutimo. Takođe shvatamo, da je nepravda koja se dešava studentima, posledica našeg dosadašnjeg ćutanja i pasivnog prihvatanja političke korupcije, selektivne pravne države i poniženja koje smo kao nastavnici doživljavali. Zato se u svojim zahtevima nismo zaustavili samo na podršci studentima i njihovim zahtevima, već smo zahteve proširili na borbu koju odavno vodimo. To je borba za zdravo obrazovanje, koju da smo je dobili na vreme, sada naša zemlja ne bi bila u ovoj situaciji.

Naši zahtevi su:

Ispunjenje svih zahteva studenata srpskih univerziteta koji se nalaze u višemesečnoj blokadi zbog nefunkcionisanja pravne države.

Smatramo da su svi zahtevi studenata opravdani, posebno posle traume i bola koje smo svi osetili, stradanjem petnaest nevinih ljudi. Iskusili smo svi u ranijim tragedijama u Doljevcu ili kod pada helikoptera, da je javnost ostala uskraćena za punu istinu o događajima, pa je sasvim normalno da naši najbistiji mladi umovi traže istinu, bez koje ni pravde nema i što to traže beskomromisno kako im mladost zapoveda. Mučki napadi na njih stavljaju nas, koji smo sa njima delili prostore znanja i vaspitanja – školske učinice, pred jasnu odluku, hoćemo li da ih prepustiti sistemu, da ih slomi i ubedi da u ovoj zemlji i sa ovim ljudima ne treba živeti, ili ćemo naći hrabrost da stanemo uz svoje dojučerašnje đake i svojim postupkom ih ubediti da je Srbija zemlja slobodnih, hrabrih i dostojanstvenih ljudi u kojoj je vredno živeti.

Smenu ministarke prosvete i svih službenika Ministarstva koji su svojim nečinjenjem, pretnjama i odnosom prema zaposlenima u prosveti doveli do situacije u kojoj se nalazimo.

Gospođa ministar Slavica Đukić Dejanović u ovom trenutku u javnost izlazi sa izjavama o načinima na koje će da progoni radnike u obustavi, umesto da kao moralna osoba razmisli o svojoj ulozi u postojećim događanjima. Da se zamisli nad činjenicom da je u oktobru 2023. potpisala Protokol sa sindikatima i da je godinu dana kasnije bez ikakvih moralnih problema nastupila sa stavom da potpisani Protokol neće ispoštovati. To govori o njenom poštovanju prosvetnih radnika, te već ta činjenica je dovoljna da zaključimo da takva osoba ne treba da bude na čelu najvažnijeg ministarstva. To što je kao ministar prosvete dozvolila da bande partijskih crnokapuljaša napadaju našu mladost, njena je najveća sramota. Zato joj ovim putem poručujemo: Gospođo ministre, štrajka u prosveti ne bi bilo da ste samo vi držali svoju reč i poštovali svoj potpis. Razloga za vašu ostavku ima mnogo više, ali ćemo se za sada zadržati na ovome. Vaš prethodnik, gospodin Ružić, je sa mnogo manje objektivne krivice odlučio da postupi odgovorno, učinite i Vi tako, jer sve što će se sa Vama u političkom smislu dešavati u budućnosti je istorija. Neka istorija zapiše da ste makar svojim poslednjim činom pokazali odgovornost.

Ispunjenje odredaba Protokola iz 2023. godine koji je Vlada potpisala, kao i dopunu istog u vezi sa poboljšanjem materijalnog položaja nenastavnog osoblja i administrativnih radnika u prosveti.

Naše insistiranje poštovanju potpisanog Protokola, nije kako se u javnosti predstavlja borba za koju hiljadu dinara više, već stvar principa i odgovornosti koji treba da važi, ako Srbija želi da bude normalna zemlja. Ministri i predstavnici državnog vrha ne mogu kao šibicari da varaju prosvetne radnike. Društveni i socijalni dijalog mora funcionisati na osnovama međusobnog poverenja i poštenja. Zato insistiramo na poštovanju Protokolu, ali i zameramo našim pregovaračima iz reprezentativnih sindikata što se energičnije nisu založili za materijalno najugroženije radnike u prosveti, pomoćne radnike i administrativno osoblje. Nepravdu prema njima, želimo da ispravimo.

Depolitizacija, demokratizacija i decentralizacija srpske prosvete.

Ove tri parole koje je pre dve decenije proklamovalo Ministarstvo prosvete zvuče danas kao cinizam. Mladi ljudi sa diplomama nastavničkih fakulteta u Kruševcu, a verujemo i u drugim gradovima, posebno u provinciji, podrazumevaju da će do posla u prosveti teško doći ako se ne učlane u vladajuću partiju. Samo „silom prilika“ učlanjenje nije kraj njihovih muka, jer je Vlada osmislila Zakon o zabrani zapošljavanja, kojim godinama od mladih radnika traži političke protivusluge u zamenu za produženje ugovora. Nastavnici se šalju na mitinge po zahtevu direktora ili partijskih kaplara, a u vreme izbora, donose spiskove sigurnih glasova. Ovo je svima dobro poznata činjenica, kako Ministarstvu, tako i prosvetnim inspekcijama i savetnicima i ukupnoj javnosti koja prećutno učestvuje u tolerisanju ove političke korupcije. Iako je ovakvo ponašanje kršenje postojećih zakona o školstvu i sveprisutno je, nismo videli ni jedan primer reakcije istih onih inspektora koji su pristali da u ova teška vremena, po nalogu vlasti progone nastavnike u obustavi. Zato smatramo da naša borba neće biti prava, ako u zaštitu ne uzmemo i bivše đake koji su završili nastavničke fakultete i koji u Srbiji pokušavaju da započnu svoju profesionalnu karijeru. Tražimo da svi nastavnici koji više od godinu dana rade u prosveti, a nisu na zameni, dobiju rešenja o stalnom odnosu, a da se političko ucenjivanje proglasi krivičnim delom. Tražimo dalje da se obnovi ideja školske demokratije, jer je u mnogim školama rad đačkih parlamenata sistematski zanemarivan. A ko neće da ima parlament, imaće plenum, što moderna dešavanja potvrđuju. Konačno u cilju demokratizacije i decentralizacije škola tražimo ograničavanje ovlašćenja direktora posebno u pogledu vođenja disciplinskih postupaka protiv radnika, jer je praksa pokazala da se ovakvi postupci prečesto vode sa motivima lične osvete ili političkog progona.

Evaluacija i revizija svih reformskih projekata, zakona, pravilnika i odredaba vezanih za prosvetnu delatnost.

Od zahteva za rasterećenjem gradiva i školskih obaveza, došli smo do situacije da osnovci imaju po sedam časova, a srednjoškolci po devet. Svake godine stiže novi reformski projekat, koji obavezno podrazumeva gomilu administracije, a da niko svih ovih godina nije proverio koliko su uvedene promene donele boljitka deci, nastavnicima, školama. Ministarsvo prosvete vrši evaluaciju škola, ali se nikad ne seti da izvrši merenje uspešnosti svojih reformi. Ne želi, naravno, jer bi rezultati bili katastrofalni. Mi tražimo tu evaluaciju. Tražimo, na primer, da vidimo koliko je školsko razvojno planiranje donelo dobrobiti deci i školama? Kakav je efekat samovrednovanja? Želimo da nam prosvetni savetnik pokazno održi čas na kome će pratiti uspešnost svakog đaka po svakom predviđenih ishoda, beležeći pri tome formativne ocene za svakog đaka, sa sva četiri elementa te ocene. Takav čas bi svaki nastavnik u Srbiji voleo da vidi. Udžbenici su sve teži i skuplji, a iz njih deca sve manje nauče. Zato mađioničari Ministarstva prosvete treba da slete međ nas obične, normalce – nastavnike i da se konsultuju pre implementacije nove (u stvari iz strane literature prepisane) reforme.

U cilju ostvarenja ovih zahteva ulazimo u štrajk i pozivamo sve kolektive i kolege pojedinačno da nam se pridruže. Naša borba je borba za ozdravljenje srpskog društva i odbranu naše dece. Obavezujemo se da ćemo tokom i nakon borbe uvek stajati solidarno uz svoje kolege, te da ćemo radikalizovati oblik štrajka u slučaju represivnih mera prema bilo kom kolegi iz Rasinskog okruga. Cilj nam je takođe da se u svojoj borbi povežemo sa kolegama iz drugih regiona.

Takođe pozivamo roditelje naših đaka da razumeju naše razloge i da nas podrže. Naš poziv nas obavezuje na savesno, etičko i dostojanstveno postupanje. Tako da drugog izbora nismo imali.“

Saopštenje potpisuju Nastavnici Rasinskog okruga