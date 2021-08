FK NAPREDAK I DALJE BEZ BODOVA SA GOSTOVANJA

Uzbudljivo je bilo u nedelju u Subotici u utakmici 6. kola Super lige Srbije, gde je domaći Spartak tek u nadoknadi došao do sva tri boda protiv kruševačkog Napretka. U meču sa nekoliko VAR provera ključna se dogodila u 94. minutu, kada je domaćoj ekipi dosuđen penal koji je u gol pretvorio Tufegdžić za konačnih 3:2 i veliko slavlje na gradskom stadionu. Prethodno su domaćini imali 2:0, ali su Kruševljani sredinom drugog poluvrmena u roku od deset minuta došli do 2:2. Ipak, to im na kraju nije bilo dovoljno za bod.

Sledećeg vikenda, u nedelju 29. avgusta, Napredak se sastaje sa još jednom ekipom sa severa Srbije. U Kruševac stiže novosadska Vojvodina.