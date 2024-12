EVROLIGA NA MAX DONOSI „TROFEJ TURNEJU“!

MaxBet, premijum partner Evrolige, nastavlja da donosi uzbuđenje, slavu i radost Evrolige eksluzivno na vaša vrata uz turneju trofeja Evrolige po Srbiji. Trofej Evrolige biće izložen u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, od četvrtka 5. decembra do subote 7. decembra.

Svi ljubitelji košarke imaće priliku da vide trofej ovog elitnog evropskog klupskog takmičenja, i naprave fotografiju koja će im ostati uspomena na eksluzivnu turneju.

Trofej Evrolige biće izložen 5. decembra, od 13 do 22 časa, u MaxBet Sport caffe u Beogradu, na adresi Kolarčeva 1. Nakon Beograda trofej će 6. decembra, od 13 do 22 časa, biti izložen u MaxBet Areni u Novom Sadu, na adresi Bulevar Oslobođenja 129, dok će premijerno biti prikazan u Nišu, u subotu 7. decembra, od 13 do 22 časa, u MaxBet Maršal lokalu na adresi Nikole Pašića 28.

Dođi u MaxBet jer Kuća časti!

MaxBet, kao Premium partner Evrolige, nastavlja da pruža podršku ne samo vrhunskom sportu već i vrednostima koje košarka simbolizuje – posvećenosti, istrajnosti i ljubavi prema igri. Ove godine, MaxBet je obnovio partnerstvo i ponosno nosi titulu premium partnera Evrolige u Srbiji i Crnoj Gori. U svim svojim segmentima kompanija neguje upravo vrednosti timskog duha, poštovanja prema sportu i uvažavanja za svoje verne igrače.

O kompaniji MaxBet:

MaxBet je deo Flutter Internationala, vodeće globalne kompanije za sportsko klađenje i igre na sreću, čiji su inovativnost i tehnološki napredak prepoznati na tržištima širom sveta. Sa više od 30 godina iskustva, MaxBet posluje na više od 450 lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, i Severnoj Makedoniji, zapošljavajući preko 3000 ljudi. Kao lider u tehnološkim inovacijama, MaxBet konstantno razvija nove proizvode i usluge kako bi svojim korisnicima obezbedio najmodernije i najbezbednije iskustvo. Naša kompanija je posvećena odgovornom poslovanju, uz stalna ulaganja u održivost i podršku lokalnim zajednicama. MaxBet je više od igre – to je kompanija koja kombinuje internacionalno iskustvo sa lokalnom ekspertizom, stvarajući sigurno, pouzdano i odgovorno okruženje za sve učesnike.

