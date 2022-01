DRASTIČAN PORAST BROJA POZITIVNIH NA COVID19

Neradni dani, slave, praznici, dolazak naših državljana iz inostranstva za praznike, posete Srbiji stranih državljana za vreme novogodišnjih praznika, organizovan doček Nove godine… Od Svetog Nikole do danas praznici i okupljanja se samo ređaju, a primetan je drastičan pad u broju vakcinisanih na dnevnom nivou.. Rezultat?? Preko 5.000 pozitivnih na Covid 19 za 24 sata juče u Srbiji, dana skoro 7.500. U Kruševcu je juče obavljeno oko 300 pregleda u kovid ambulanti, preko 100 u kovid ambulanti za decu i omladinu.. Prema rečima lekara, to je tek početak novog talasa koji u okolnim zemljama i državama širom Evrope već uveliko stvara probleme zdravstvenim sistemima..

Na vakcinalnom punktu gužve nema. Iako je na raspolaganju dovoljno vakcina, u Kruševcu je u utorak prvu dozu vakcine primilo tek devetoro ljudi. Kada je reč o širenju virusa među decom, jeste povećan broj prvih pregleda, ali je mali procenat pozitivnih na Covid19. Profesor Radmilo Janković mišljenja je da je sada nemoguće zaustaviti širenje omikron soja koronavirusa. Među lekarima koji su glasno upozoravali na opasnost od masovnog okupljanja i slavlja je i zamenik direktora UKC Niš profesor doktor Radmilo Janković.

“Zapadne zemlje su došle do saznanja da omikron dovodi do kraće inkubacije, nakon dva do tri dana se javljaju prvi simptomi, bolest kraće traje i to su pravci u kojima treba da idemo da bismo izbegli društveni kolaps koji sledi”, rekao je Janković. Navodi da bolest kraće traje, da će pritisak na kovid ambulante biti velik, kao i redovi za testiranje. “Strepim da vidim kada se bolest proširi ka starijima, nadam se da tu nećemo imati nešto neočekivano”, kaže profesor Janković. Navodi primer Portugalije koja ima sličan broj stanovnika kao Srbija. Ona ima 40.000 novozaraženih dnevno, ali jednocifren broj preminulih, što je posledica većeg obuhvata vakcinacije. Vakcine štite efikasno od smrtnog ishoda, od boravka u bolnici, ali je obuhvat vakcinacije kod nas manji. “Očekuje nas uznemirujući scenario, ne toliko težak za bolnice, ali postoje drugi aspekti, kada se danas budu pojavile brojke biće deprimirajuće za narod kome je dosta svega, kaže dr Janković.