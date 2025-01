DODELA BESPLATNIH PAKETIĆA BIĆE ORGANIZOVANA NA PRAZNIČNOM TRGU 13. JANUARA

Dodela besplatnih paketića biće organizovana na Prazničnom trgu u ponedeljak, 13. januara, povodom Srpske Nove godine, najavio je gradonačelnik Ivan Manojlović. On je ovom prilikom istakao da je veliko interesovanje za dodelu paketića pokrenulo donatore da se umesto planirnih 150, obezbedi znatno veci broj paketića za mališane uzrasta do 10. godina.

Praznični trg je manifestacija koja je po prvi put organizovana u Kruševcu povodom Novogodišnjih i Bozićnih praznika. Ideja je bila da se deca, mladi, ali i građani svih generacija, okupljaju i uživaju, u programima i sadržajima koje su Grad i ustanove organizovali u danima praznika, takođe prilika da privredni subjekti predstave svoje proizvode usluge, ali i da muzičari našeg grada, kao i dečica predstave svoje umetničke talente. Osim pomenutog, pred Novu godinu je organizovana podela 150 paketića mališanima, mežutim, taj broj nije bio dovoljan za sve zainteresovane. S tim u vezi, na drustvenim mrežama pojavili su se netačni tekstovi koje je dematovao gradonačelnik Ivan Manojlović, a koji se prvenstveno odnose na sredstva koja su obezbeđena za paketiće. Naime, tvrdnje pojedinaca da su sredstva opredeljena iz budžeta nisu tačne, paketići su obezbeđeni iz ličnih sredstava gradskog većnika Dragana Anđelkovića potvrdio je gradonačelnik.

Prijava za paketice koji će mališanima, uzrasta do 10 godina, biti podeljeni 13. januara je u toku, na info pultu koji se nalazi na Praznicnom trgu od 9 do 12 i od 15 do 18 sati, a zahvaljujući ljudima dobre volje, umesto planirnih 150 biće obezbeđen znatno veći broj paketića. Program povodom obeležavanja Srpske Nove godine, nagradna igra i podela paketića pocinje 13. januara od 17 sati na Prazničnom trgu na Kosturnici.