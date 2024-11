DO SREDE SVE TOPLIJE, U ČETVRTAK OSETAN PAD TEMPERATURE, MOGUĆ SNEG I U NIŽIM PREDELIMA

Do srede sve toplije, biće i 18 stepeni, a u četvrtak osetan pad temperature, sneg je moguć i u nižim predelima.

U ponedeljak ujutru mraz, na jugu i istoku Srbije ponegde i magla. Tokom dana umereno oblačno, na zapadu i jugozapadu uz više oblačnosti ponegde sa slabom ktratkotrajnom kišom, a u ostalom delu zemlje sa sunčanim intervalima. Vetar u većem delu zemlje slab pre podne promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni, a samo na istoku umeren povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 2, a najviša dnevna od 7 do 11, a u Timočkoj krajini do 14 stepeni.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna 12°C.

U utorak prolazno naoblačenje, sredinom dana i posle podne mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju i to naročito u košavskom području i na planinama gde se uveče očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura od -2 °S do 4 u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%

U Kruševcu u utorak sunčano. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna oko 14°C.

U sredu ujutru na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima naoblačenje i zahlađenje sa kišom i susnežicom u nižim predelima, a u brdsko – planinskim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežniog pokrivača, dok se sneg ponegde očekuje i u nižim predelima krajem dana i uveče. Vetar ujutru a na jugu i pre podne umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni južni i jugoistočni. Pre podne na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni, a uveče na zapadni i jugozapadni i u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 7 na severu i u Timočkoj krajini do 17 stepeni na jugu Srbije. Upozorenje: Udari vetra >17 m/s, verovatnoća 90% Količina padavina veća od 30 l/m² za 24 sata, verovatnoća 90%, Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%

U Kruševcu u sredu promenljivo oblačno, uz moguću slabu kišu, ali toplo tokom dana. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 17°C.

U četvrtak osetno hladnije. Ujutru i pre podne oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom, susnežicom i snegom,u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti i to prvo na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na južni i jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura od 1 °S do 5 , a najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Upozorenje: MAGLA-Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%. Tmin<-5°C, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u četvrtak promenljivo oblačno, uz moguću kišu, ali i osetno hladnije vreme. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 4°C.

U petak i subotu umereno do potpuno oblačno u nižim predelima mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a u brdsko – planinskim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će u petak na planinama i u košavskom području dostizati i udare olujne jačine. Od nedelje umereno oblačno i suvo vreme.