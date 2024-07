DO KRAJA SLEDEĆE NEDELJE U SRBIJI SVAKOG DANA SVE TOPLIJE

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 34°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata 27°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i vrućina tokom dana. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna oko 35°C. Uveče vedro i toplo.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina tokom dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 37°C. Uveče vedro i toplo.

U utorak u Srbiji pretežno sunčano i jaka vrućina u svim krajevima. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 25°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata od 25°C do 31°C.

Veći deo iduće sedmice u Srbiji će biti pretežno sunčano i vrućina uz temperaturu od 34°C do 39°C. Tek krajem sedmice je moguće osveženje – prema današnjoj prognozi.