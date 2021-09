DANAS JOŠ 7.549 NOVIH SLUČAJEVA KORONAVIRUSA U SRBIJI

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 23.991 osoba, od kojih je pozitivno 7.549 dok je, nažalost, 47 osoba preminulo. Na respiratorima je 241 pacijenta.

Iz dana u dan se povećava broj pacijenata u crvenim zonama. Zato se sve više ustanova ponovo vraća u kovid sistem.

Sa više od 8.000 zaraženih dnevno i više od 40 umrlih, epidemiološka statistika nikad nije bila gora, a crvene zone se ubrzano pune. Nepoštovanje mera i ispuštena šansa da se tokom leta vakciniše veći broj građana glavni su razlozi za to, rekao je za RTS doktor Zoran Bekić, koordinator punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i direktor Doma zdravlja Savski venac. U ovakvoj situaciji mora se razmišljati o uvođenju drastičnijih mera, pa i o zatvaranju, ali samo ukoliko bi se to vreme iskoristilo za ubrzanu vakcinaciju. Ove nedelje imali smo pik ovog talasa pandemije, a prema rečima doktora Bekića, trenutni parametri ukazuju da je to posledica usporene vakcinacije, nepoštovanja epidemioloških mera i pojave delta soja.

Virusolog Tanja Jovanović rekla je za RTS da se nalazimo u dramatičnoj situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusa i da prioritet svih prioriteta treba da bude masovna vakcinacija prvom dozom vakcine.