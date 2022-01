POSLEDNJI DAN “JANUARSKOG PROLEĆA” U SRBIJI

Po najavama meteorologa, danas je poslednji dan “januarskog proleća”, bar kada je reč o narednih sedam dana. Već za predstojeće praznike i vikend, temperature će biti znatno niže, a kiša ili sneg padaće gotovo u celoj zemlji. Od današnjih 18 stepeni, koliko će biti današnja najviša temperatura u Kruševcu, već sutra će biti manje od 10.

Posle jutarnje magle, danas tokom dana biće umereno oblačno i natprosečno toplo. Uveče stiže naoblačenje sa severa, pa će na Badnji dan u većem delu zemlje biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sa snegom. Na jugoistoku zemlje pre podne će se zadržati suvo uz postepeno naoblačenje i slabu kišu u drugom delu dana, dok se istovremeno na severu zemlje očekuje prestanak padavina, a u toku noći i razvedravanje. Najniža temperatura od jedan do pet, najviša od pet do 10 stepeni.

U petak, za Božić, na severu Srbije, veći deo dana biće pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, još ponegde sa slabom kišom, susnežicom ili snegom. Jutarnja temperatura minus dva, a najviše će dostići osmi podelak Celzijusove skale.

Od vikenda do kraja perioda, oblačno, u nižim predelima s kišom, susnežicom, ponegde i snegom uz uslove za formiranje manjeg snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Najniža temperatura od minus dva do dva, a najviša dnevna od jedan do šest stepeni.