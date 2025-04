ČETIRI NERADNA DANA, PREDUZEĆA I USTANOVE UVELE PRAZNIČNO RADNO VREME

Povodom nastupajućeg velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa, preduzeća i ustanove uvele su praznično radno vreme.

Tokom Vaskršnjh praznika Služba Hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omaldine radiće neprekidno 24 sata, ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće u petak i u ponedeljak od 7 do 20, a u subotu i nedelju od 8 do 18 sati. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dežuraće svih dana praznika i to petak i ponedeljak od 7 do 20, subota i nedelja od 08 do 18 sati.

Ambulanta u Konjuhu radiće u petak i ponedeljak od 7 do 14.30, u subotu od 8 do 13.30, dok u nedelju neće raditi, kao i ambulanta u Velikim Kupcima. Ambulanta u Velikom Šiljegovcu radiće u petak i ponedeljak od 7 do 20 sati, a u subotu i nedelju od 8 do 13.30.

Povodom nastupajućih Vaskršnjih i Prvomajskih praznika neradni dani pošta u Rasinskom okrugu su 18., 19., 20. i 21. april kao i 1. i 2. maj. Izuzetak je glavna pošta u Nemanjinoj ulici u Kruševcu koja će dežurati u subotu 19. aprila, ponedeljak 21. aprila i 2. maja od 8 do 15 časova.

Tokom predstojećih, prazničnih dana, 18., 19., 20. i 21. april, biće neradni za blagajne Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac u Brijanovoj br. 12, Jastrebačkoj br. 13 i ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja br. 24.

Od utorka, 22. aprila, blagajne „Gradske toplane“ će raditi po ustaljenom redu, od 7 do 18 časova.

JKP „Vodovod-Kruševac“ za vaskršnje praznike neće raditi počev od Velikog petka 18.04.2025.godine, pa zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljkom, 21.04.2025.godine (petak, subota, nedelja i ponedeljak). Takođe, tokom praznika blagajne JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi.

Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

Gradski i prigradski prevoz u organizaciji Jugoprevoza Kruševac u petak, nedelju i ponedeljak funkcionisaće po nedeljnom redu vožnje. U subotu će važiti subotni red, ali bez noćnih polazaka.