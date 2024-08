BEZ VELIKE VRUĆINE U UTORAK U KRUŠEVCU, TEMPERATURA DO 30°C

U utorak u Kruševcu bez velike vrućine uz sunčane periode i prolaznu umerenu oblačnost. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 30°C.

U sredu nakon svežeg i prijatnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplije nego u utorak. Počinje ponovo vrućina. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 26°C.

U četvrtak, petak i za vikend sunčano i sve toplije uz vrućinu i dnevne temperature oko 35°C. Vrućina bi mogla potrajati i veći deo iduće sedmice.