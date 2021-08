METEOS: U PONEDELJAK PRETEŽNO SUNČANO I VRUĆINA

U ponedeljak pretežno sunčano i još toplije nego u nedelju, vrućina. Ipak, na severu Vojvodine dolazi do postepenog pada temperature, a krajem dana su mogući lokalni pljuskovi na severu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan, a na severu Vojvodine popodne u skretanju na severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 11°C u Požegi do 21°C u Beogradu, a maksimalna od 31°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočnim i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 35°C.

U utorak osveženje uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Samo će na jugu Srbije ostati toplo, ali i tamo krajem dana sa pljuskovima. Vetar umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 24°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne.

Od srede do kraja sedmice svežije od proseka uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.

Do kraja avgusta ne treba očekivati temperature iznad 30°C, prema današnjoj prognozi.