18 STEPENI UZ SMENU SUNCA I OBLAKA: EVO KAKVO NAS VREME SUTRA OČEKUJE

U sredu u Kruševcu svežije. Ujutru promenljivo oblačno, a sredinom dana i popodne uz duže sunčane periode. Vetar slab severozapadni, popodne istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 18°C.

U četvrtak ujutru i pre podne može biti malo kiše na jugu i istoku Srbije. Na severu suvo sa dužim sunčanim periodima, a od sredine dana i u ostalim krajevima sunčani periodi. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 14°C.

U petak vetrovito uz jak i povremeno olujni južni i jugoistočni vetar i postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje dolazi sa zapada. Prema današnjoj prognozi, u subotu na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima oblačno i hladnije sa kišom. U nedelju novo naoblačenje sa kišom zahvata najpre Vojvodinu i zapad Srbije.