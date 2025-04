12. APRILA 1999. NATO ALIJANSA BOMBARDOVALA JE KRUŠEVAČKU “GRADSKU TOPLANU”

Pre 26 godina, 12. aprila 1999. godine, NATO alijansa bombardovala je kruševačku “Gradsku toplanu” i fabriku IMK “14. oktobar”.

Meta napada bio je IMK “14. oktobar”, jedna od navećih industrija mašinogradnje na Balkanu. Razorivši tada vitalne pogone građevinskih mašina oko 5000 radnika ostalo je bez, radnih mesta. Oko 3 sata ujutru projektili NATO bombi pali su i na kruševačku Toplanu. U tom trenutku devetoro zaposlenih je bilo u Toplani, koji su na sreću prošli bez zdravstvenih posledica.

26 godina nakon strašnog napada radnici JP “Gradska toplana” Mikica Vučić i Ivan Petrović koji su te noći bili na radnom mestu, prisećaju se trenutka eksplozije.

Posle šoka usledila je neverica da je Toplana uopšte gađana i da je jedan od ciljeva NATO-a, kaže Mikica Vučić, jedan od devetorice radnika koji su te noći dežurali i dodaje da su u zoru 12. aprila 1999. shvatili šta znači sreća u nesreći jer je to bila prva noć od početka bombardovanja da u to vreme nisu bili u pogonu.

Razorene pogone “Gradske toplane” zaposleni su počeli da rasčišćavaju još za vreme ratnog stanja. Kako kažu, kada čuju zvuke za vazdušnu opasnost odlazili su u skloništa. Solidarnost je u to vreme bila na najvišem nivou i u obnovu objekta uklučila su se preduzeća poput “Trayala” i drugih.

Napad NATO alijanse na krusevačku Toplanu i IMT “14. oktobar” dogodio se 12. aprila1999., na drugi dan Vaskrsa. Dan kasnije porušen je metalni most u Bivolju, 15. aprila metalni most na Zapadnoj Moravi u Jasici, po drugi put su oštećeni pogoni “14. oktobra”, dva projektila pala su ispred Sportskog i Gerontološkog centra, 22. aprila oštećen je novi betonski most u Bivolju, 2. maja porušen je stari most u Bivolju kao i most na Južnoj Moravi u Đunisu, 14. maja pogođen je pogon pirotehnike u Korporaciji “Trayal”, projektilima je tom prilikom oštećen most kod Parunovca.

Stradalih je bilo u dva avio-napada u opštini Trstenik, a 30. maja na drugi dan Duhova stradalo je 10 ljudi i 21 lice povređeno je prilikom gađanja Varvarinskog mosta.