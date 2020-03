ZAŠTO JE ĆUPRIJA NOVO ZARIŠTE COVID19 U SRBIJI??

U Ćupriji je zaražena trenutno 31 osoba, dok je ukupan broj sa okolnim mestima koji se leče u ovoj opštini prema podacima sajta COVID19 – 43. Ćuprija se trenutno nalazi na trećem mestu po broju zaraženih, ispred su samo Beograd i Valjevo, dok je juče ovaj grad na Moravi premašio Niš.

Brojka 31 ne deluje veliko, ali ako se uzme u obzir da je ovo opština višestruko manja od prestonice, ali i od Valjeva i Niša, dolazi se do zaključka da Ćuprija ima jednog zaraženog na 742 stanovnika, što je više nego u bilo kojoj opštini u Srbiji. Poređenja radi, iako je u Beogradu polovina zaraženih, glavni grad ima jednog zaraženog na 6.273 stanovnika, a drugoplasirano Valjevo pacijenta na 1.100 ljudi.

Nemoguće je ne zapitati se šta se desilo u ovom malom gradu da je došlo do ovako, u najmanju ruku, neprijatne situacije, ali sa druge strane Ćuprija se nalazi na području gde je veliki broj ljudi radi u inostranstvu, pa su se mnogi zapitali da li u njihovom povratku u rodni kraj leži okidač za širenje zaraze? Nadležni kažu: upravo je to ključ. “Sve je počelo pre deset dana. Ljudi su bili neodgovorni. Veliki broj ljudi je došao iz inostranstva, a dva zaražena pacijenta, dok to još nisu znala, dok još nisu imali simptome, napravili su veliki broj kontakata i samim tim je došlo do eskalacije, pa samo u Ćupriji imamo 31 zaraženog, u Paraćinu 9, 1 zaraženog u Rekovcu i 2 u Svilajncu“, rekao je gradonačelnik Erić koji dodaje da je u jednom trenutku došlo 950 naših ljudi iz inostranstva, kako u Ćupriju, tako i u okolna mesta. On ističe da i sada ima veliki broj neodgovornih pojedinaca, ali da će oni koji su prekršili zahtevane mere biti procesuirani. “U Ćupriji je sada opasno, ali smo mi kao Štab za vanredne situacije davno doneli ozbiljne mere. Sve kafiće, restorane i sve prodavnice, osim prehrambenih zatvorili smo pre svih, već sa prvim potvrđenim slučajem”, kaže Erić, a kao jedna od mera koju su dodatno preduzete jesu i punktovi sa sredstvima sa dezinfekciju za građane.

Vojska čuva bolnice, a svi zdravstveni centri su dezinfikovani, a stigla je i zaštitna oprema za zdravstvene radnike. Zbog velikog broja kontakata koje su napravili inficirani, Zavod za javno zdravlje Ćuprija analizira put kontakata kako bi se što pre ušlo u trag obolelima za koje gradonačelnik Erić kaže da će ih biti sve više. U ovom gradu danas je mirno i nema mnogo ljudi na ulicama. Možda ih je strah opametio i sada se trude da se pridržavaju mera kako do dramatičnog proširenja zaraze ne bi došlo.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sinoćnoj konferenciji za medije rekao da je Ćuprija novo žarišta koronavirusa u Srbiji i da, kada bi došlo do mera koje podrazumevaju potpuno zatvaranje pojedinih gradova, Ćuprija bila prva na kojoj bi takve mere bile primenjene.

Izvor: blic.rs / jefimija.tv