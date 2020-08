ZAŠTITNE MASKE NEĆE BITI OBAVEZNE U UČIONICAMA??

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da povodom početka naredne školske godine postoji predlog da se nastava organizuje u školama, tako što bi učenici od prvog do četvrtog razreda imali po četiri časa dnevno od 30 do 35 minuta, uz odmor između časova od po 20 minuta, sa dezinfekcijom, uz to da bude samo do 15 učenika po odeljenju.

Kon je za RTS izjavio da će to biti generalni predlog za početak školske godine, a da će se najverovatnije ostaviti školama da pojedinačno u skladu sa mogućnostima i potrebama organizuju nastavu. “Nošenje maski je predlog, ne pominje se u ovom dopisu, to ima smisla kada se ustane i ide napolje”, rekao je Kon i dodao da ako ima po 15 učenika u odeljenju to obezbeđuje distancu i nije potrebno nošenje maski u učionicama za vreme trajanja nastave.

Kon je rekao da svi pokazatelji ukazuju da se epidemija smiruje i da dolazi do smanjenja potencijala prenošenja koronavirusa, kao i da je sve više kontrolnih pregleda koji pokazuju da se bolest završava i da se broj onih koji mogu da prenose virus se smanjuje. Prema njegovim rečima to potvrđuje i smanjuje broja onih koji su hospitalizovani u kovid bolnicama, i da sve ukazuje da se postupno izlazi iz vrlo nepovoljne i nestabilne situacije, ali da je daleko od toga da može da se kaže da se situacija stabilizuje naročito u Beogradu i većim gradovima. “Jasno se uočava da je nakon uvođenja obaveznog nošenja maski, držanja distance, došlo do zaravnjenja a sada dolazi do spuštanja krive“, rekao je Kon. Kon je rekao da je “virus neuporedivo više rasprostranjen nego u samom početku”, kao i da će se za nedelju do deset dana videti da li otvaranje bazena i kupališta na Adi ima posledica, odnosno da li su se poštovale preporučene mere, ili nisu. Prema njegovim rečima, za razliku od prvog dela epidemije koronavirusa, nakon čijeg su prvog pika zdravstvene ustanove izlazile iz kovid režima, ovoga puta neće biti potpunog ukidanja bolnica koje su u kovid režimu, i u njima će ostati neka odeljenja samo za kovid pacijente.