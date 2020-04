ZABRANA KRETANJA JOŠ SAMO ZA PRVOMAJSKI VIKEND??

Epidemiolog Predrag Kon rekao je večeras da posle ograničenja kretanja tokom sledećeg prazničnog vikenda takvih ograničenja više neće biti. “Mislim da više nemamo pred sobom nijedno ograničenje od 24 sata, mislim da je to gotovo sa sledećim vikendom“, rekao je Kon. On je dodao da će sve više biti rasprava među strukom oko mera ograničenja kretanja tokom celog dana.

“Prvo će se prebrojati broj dana koliko je bilo 24-časovne zabrane, pa se uporediti sa brojem umrlih sa svetom gde takvih zabrana nije bilo – uporediće se broj izgubljenih dana sa brojem spašenih života”, rekao je on. Dodao je i da sada postoje razlike među stručnjacima jer jedni smatraju da je već došlo do masovne prokuženosti, ali da on smatra da nije tako masovno. “Jasno ćemo znati tek posle istraživanja prisustva antitela, a prvo istraživanje je orijentaciono sa 7.000 ljudi, a na leto biće i veće istraživanje”, rekao je on. Dodao je da će se sve bolje znati sa rezultatima istraživanja, ali i kroz istraživanja drugih država.

Kon je rekao da ga brine to što se virus sada prenosi i u toplijim delovima sveta, i dodao da nije slučajno da Svetska zdravstvena organizacije kaže da smo na početku pandemije i da probleme tek treba očekivati.

Izvor: B92.net