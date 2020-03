ZABRANA KRETANJA I ZA POLJOPRIVREDNIKE

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja od 20.00 do 05.00 sati ujutru, svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja. Zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja podnosi se na mejl adresu agromere@registar-uzb.rs, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje. U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime, broj lične karte i adresu lica koje će se kretati u periodu od 20 do 05 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Broj telefona putem kog se poljoprivrednici mogu informisati o podnošenju prijava, za poljoprivrednike Rasinskog okruga je 064/ 88-18-412. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Boban Kostić je podsetio i na svakodnevne kontrole policije kako ne bi dolazilo do zloupotreba.

Na tržištu ima dovoljno semena za predstojeću setvu i cene neće biti povećane, poručilo je juče Ministarstvo poljoprivrede. Vlada Srbije je ograničila ne samo cene osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i sredstava za higijenu, već i marži. Nadležni poručuju i da je tržište dobro snabdeveno naftnim derivatima. A kako bi i sledeće godine bilo dovoljno hrane, preduzimaju se i mere koje će pomoći ratarima, voćarima i stočarima. Iz Udruženja naftnih kopanija poručuju da će zbog drastičnog pada cena sirove nafte u narednim danima i gorivo na pumpama u Srbiji biti još jeftinije.