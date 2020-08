VRNJAČKA BANJA DOBILA NOVO-STARO RUKOVODSTVO

Uz poštovanje svih epidemioloških mera, u Velikoj sali Opštine Vrnjačka Banja, održana je konstitutivna sednica Skupštine opštine Vrnjačka Banja. U okviru izveštaja Izborne komisije Opštine Vrnjačka Banja o sprovedenim izborima za odbornike vrnjačke skupštine, konstatovano je da su se u ovoj opštini nadmetale dve liste, kao i da je na glasanje izašlo 59,58% upisanih birača.

Lista koalicija „Aleksandar Vučić – za našu decu“ osvojilaje 10.157 glasova i 19 od ukupno 25 mandata, dok je lista „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije- Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma“ osvojila 3.133 glasa i 6 odborničkih mandata. Nakon potvrđivanja mandata odbornicima, poverenje da vodi vrnjački palament ponovo je dato Ivanu Radoviću. Predloženi kandidat je i ovog puta jednoglasno izabran na predsedničku funkciju. On je tom prilikom istakao da mu je velika čast i zadovoljstvo što je ponovo izabran za predsednika skupštine, ali da, istovremeno, oseća i veliku obavezu i odgovornost da još bolje i efikasnije vrši zakonodavnu vlast u cilju poboljšanja kvaliteta života građana i prosperiteta opštine Vrnjačka Banja. Ivan Radović je šest puta biran za odbornika lokalnog parlamenta. Do izbora za predsednika SO 2016, obavljao je funkciju zamenika predsednika SO. Za zamenika predsednika Skupštine, ponovo je izabran Dane Stanojčić koji je, od 2004. do 2008. godine, obavljao funkciju predsednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja, u to vreme kao najmlađi predsednik opštinskog zakonodavnog tela u Republici Srbiji. Funkciju sekretara skupštine i dalje će obavljati Saša Radisavljević, dok će njegov zamenik biti Jelena Radović.

U nastavku zasedanja, na zahtev trećine odbornika, po hitnom postupku, sazvana je prva sednica Skupštine, na kojoj su izabrani organi izvršne vlasti. Na temelju uspešnog rada, i dosadašnjem izvršnom vođstvu potvrđen je još jedan mandat. Vrnjačku opštinu i dalje će voditi Boban Đurović koji funkciju predsednika opštine obavlja od 2012. godine i, po rečima predsednika Skupštine, Ivana Radovića, ispisuje vrnjačku istoriju kao prvi predsednik opštine koji vezuje tri mandata zaredom. U trećem mandatu, Đurović najavljuje spremnost da i ovog puta opravda poverenje građana koje je ukazano listi Srpske napredne stranke. On je takođe pozvao sve koji učestvuju u političkom životu vrnjačke opštine da svako u domenu gde je najbolji i najkorisniji, da svoj doprinos ostvarenju vizije Vrnjačke Banje kao moderne, konkurentne, ekonomski stabilne opštine koja brine o svojim građanimai njihovim potrebama.

Mesto zamenika predsednika opštine odbornici su poverili dosadanjem zameniku Ivanu Džatiću koji je tri puta biran za odbornika Skupštine opštine Vrnjačka Banja. U periodu od 2012. do 2016. godine, odnosno do imenovanja u prethodnom mandatu na mesto zamenika predsednika opštine, Džatić je obavljao funkciju pomoćnika predsednika opštine Vrnjačka Banja.

Odbornici su u nastavku izabrali članove Veća, i to: Vladana Čeperkovića, za oblast privrede, privatnog preduzetništva i oblast urbanizma, Bojana Tasića, za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i praćenje rada predškolskih ustanova, Aleksandru Jevtić, za oblast poljoprivrede i rada mesnih zajednica na seoskom području, Nikolu Trifunovića, za oblast socijalne politike, zaštite životne sredine i oblast ruralnog razvoja, Nenada Manojlovića, za oblast turizma, kulture i oblast informisanja i Dušana Stevanovića zaduženog za oblast sporta, omladine, fizičke kulture i saradnju sa resornim ministarstvom u Vladi Republike Srbije.

Na jučerašnjem zasedanju izabrani su i predsednik i članovi Odbora za administrativno-mandatna i normativna akta Skupštine opštine Vrnjačka Banja.