VIDOVDANSKA AKCIJA DAVANJA KRVI

U Kruševačkom pozorištu, danas je održana tradicionalna Vidovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Dvanaestoj Vidovdanskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je održana u foajeu Kruševačkog pozorišta odazvao se veliki broj davaoca . Organizator akcije je Crveni krst Kruševac, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš i uz podršku grada Kruševca. U okviru Vidovdanskih svečanosti, od 2008.godine, Crveni krst organizuje ovu humanitarnu akciju.

Među brojnim dobrovoljnim davaocima krvi bili su i radnici Henkela. Milen Milanović se priključio i ovoj akciji i do sada 124 puta je dao krv Aleksandar Milićević, penzioner i bivši radnik H.I. Župa do sada je 153 puta dao krv.

Letnji meseci su inače deficitarni u pogledu nabavke neophodnih količina krvi, a kruševački Crveni krst poznat je u Srbiji po najbrojnijim akcijama koje organizuje kako bi maksimalno odgovorili na potrebe pacijenata, ne samo na našem području. Od početka godine Crveni krst realizovao je 21 akciju na kojima je prikupljeno 1321 jedinica ove dragocene tečnosti.