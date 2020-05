UGOSTITELJSKI OBJEKTI RADE DO 17.00 SATI /video

Do ukidanja vanrednog stanja, što je moguće do kraja naredne nedelje, na snazi ostaje svakodnevni policijski čas od 18.00 sati do 05.00 ujutru. Restorani i kafići od danas su počeli sa radom, s tim što je na otvorenom prostoru u baštama biti potrebno držati fizičku distancu i koristiti zaštitna sredstva, a u zatvorenom prostoru na isti način, uz poštovanje ostalih mera koje su i do sada važile za bilo koji zatvoreni prostor. U Kruševcu je takođe danas počeo sa radom određeni broj ugostiteljskih objekata, neki sa radom počinju sutra, a kako saznajemo, određeni broj ovih objekata sa radom će početi nakon ukidanja vanrednog stanja i policijskog časa.

Fizičko distanciranje biće obavezno i nakon ukidanja vanrednog stanja, naročito u zatvorenim prostorima gde će takođe biti obavezna upotreba zaštitnih maski i rukavica. Kruševački ugostitelji slažu se sa svim merama prevencije inficiranja virusom Covid19.

U okviru ublažavanja mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa korona, od danas, osim restorana i kafića počeo je sa radom i javni gradski prevoz u pojedinim gradovima, kao i međugradski i železnički prevoz putnika, uz poštovanje svih mera zaštite, kao i bez upotrebe klime. Od pre nekoliko dana parkovi i šetališta ponovo su otvoreni, dok će tržni centri svoja vrata otvoriti 8. maja. Vrtići će početi sa radom 11. maja, kao i produženi boravak u školama, a avioprevoz se obnavlja od 18. maja.