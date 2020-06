U NASELJENOM MESTU BUCI PALO JE 77l KIŠE PO m²

Na teritoriji grada Kruševca u protekla 24 časa ukupno je palo 32l/m2. U naseljenom mestu Buci 77 l/m2, a u naseljenom mestu Ribare 40l/m2.

VODOSTAJI NA REKAMA:

JUŽNA MORAVA, Mojsinje: trenutno 172cm. Redovna odbrana od poplava 280cm, vanredna odbrana od poplava 400cm.

ZAPADNA MORAVA, JASIKA: trenutno 177cm. Redovna odbrana od poplava 350cm, vanredna odbrana od poplava 430cm,

RASINA, RAVNI: 230cm.

Izveštaj Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije: Usled obilnih padavina, u više navrta po celoj teritoriji grada Kruševca, na terenu na kojim je prethodnih 10 dana obilnim padavina zasićeno tlo u tolikoj meri da nije moguće da zemljište primi nove količine vode. Sva količina novih obilnih padavina izazvala je bujice na svim vodotocima drugog reda, na teritoriji grada Kruševca.

Reka Rasina je napunila veliko korito na potezu od mosta za Parunovac uzvodno do mosta za Veliko Golovode. Ovo izlivanje izazvale su sve pritoke od Gaglovske reke do akumulacije “Ćelije”. Iz akumulacije se ispusta 25m3, dotok u akumulaciju je procenjen na 60m3.

U naseljenom mestu Suvaja došlo je do izlivanja neimenovanog potoka u dužini od 150 metara preko lokalnog puta, tri domaćinstva su privremeno odsečena od komunikacije. Nije bilo urušavanja i plavljenja objekata. U naseljenom mestu Naupare ugrožena su dva mosta na Nauparskoj reci, 3 domaćinstva sa 28 članova su evakuisani na bezbedno. Buični tokovi izazvali su plavljenje glavnog puta kroz Naupare, jer voda nije usmerena u putne jarkove. Obilne naplavine sa makadamskih puteva su uočena na tri mesta. U naseljenom mestu Jablanica jedan urušeni kolski prelaz napravio je uspor i ugrožena su dva mosta. Oštećena je obala do glavnog puta u selu gde je postavljena traka upozorenja i saobraćaj je usmeren na jednu traku kolovoza u dužini od 15 metra. Buica je potkopala jedan objekat, gde je došlo do urušavanja objekta u dužini od 3 metra, nema ljudskih žrtava, materijalna šteta će biti utvrđena naknadno. Na kraju naseljenog mesta Jablanica, Jablanička reka je podkopala nizvodna krila mosta i srušila jedan most koji koriste tri domaćinstva. Postoje još oštećena na lokalnom putu za prilaz domaćinstvu Petronijevića, na kraju sela. 50 domaćinstva je bez vode i struje. U naseljenom mestu Vitanovac, došlo je do plavljenja lokalnog puta u dužini od 50 metara zbog zagušenja cevnog propusta. U naseljenom mestu Bukovica došlo je do izlivanja potoka na mestu zasutog cevnog propusta na kojem je bilo izlivanja i ranije. Jedno domaćinstvo sa dva lica su evakuisna na bezbedno. U naseljenom mestu Buci Lomnička reka je nanela više komada stabala i trupaca koji su oštetili 4 mosta nizvodno na Lomničkoj reci koja koriste domaćinstva na desnoj obali reke. 11 članova iz 3 domaćinastva su evakuisana na bezbedno. Poplavljeni su sportski tereni preko puta Lomničkog groblja. U naseljenom mestu Sezemča prema Slatini ugroženo je vikend naselje, razmere štete nije bilo moguće utvrditi u noćini časovima. U naseljenom mestu Trmčare voda je poplavila glavni put kroz selo na više mesta, ali je put prohodan za normalno odvijanje saobraćaja. Trmčarska reka se izlila iz korita na mestu ukrštanja puta Kruševac – Lomnica. Saobraćajna policija je obustavila saobraćaj za sva vozila na ovoj deonici. U toku su radovi na izgradnji novog mosta na Trmčarskoj reci na putu Veliko Golovode – Parunovac. Voda je poplavila temeljnu jamu za oslonac mosta i potopila jednu građevinsku mašinu. Izvođač radova je napravio nasip u dužini od 30 metra i sprečio izlivanje Kobiljske reke iz korita. Kod Parunovačkog groblja došlo je do izlivanja bujičnih voda gde je ugroženo 8 domaćinstava. Angažovana je i građevinska mehanizacija i to mašine: JKP “Gradska-toplane Kruševac” (ulta, skip i kamion, ukupno 5 izvršioca), JKP “Vodovod-Kruševac” (skip i 1 izvršioc), JKP “Kruševac” (2 teretna kamiona, 2 polu-teretna kamiona i 1 kamion smećar sa 20 izvršioca) i Kruševac-put (bager, skip, kamion polu-teretni sa izvršiocima). Mehanizacija je angažovana: na reci Rasini kod Borčevog igrališta, u naseljenom mestu Naupare, Jablanica, Bukovica, Velika Lomnica, Buci, Dvorane, Lovci, Trmčare, Sezemča, Parunovac i na putu Veliko Golovode – Parunovac. U toku je obilazak svih ugroženih mesta i vrši se uviđaj o šteti. Nastavlja se rad ljudi i mehanizacije u otklanjanju posledica štete od poplava.

ED KRUŠEVAC

Usled vremenskih nepogoda prouzrukovane obilnim padavina i pokretanja klizišta u naseljenom mestu Jablanica oko 50 domaćinstva je bez struje, u naseljenom mestu Vitanovac usled kvara na mreži nema struje. Radi se na otklanjanju kvara.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO – SPASILAČKIH JEDINICA

Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na gašenju 1 požara na strujomeru porodične kuće, 1 tehničkoj intervenciji uklanjanja granja na brani jezera (Brus – nanos prilikom nadolaženja velike količine vode) i 7 intevencija crpljenja vode iz stambenih objekata. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 18 vatrogasaca-spasilaca i 8 vatrogasnih vozila sa opremom. U intevencijama Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac, iz 5 domaćinstava, evakuisano je 33 osoba i 11 komada stoke (ovce).