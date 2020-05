U ČETVRTAK ZA TRI SATA VIŠE OD 10 LITARA KIŠE

U četvrtak u Srbiji promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih intervala uz pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Temperatura ispod proseka za kraj maja. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna od 16°C na jugu i jugoistoku do 21°C na severu Srbije. Uveče je moguća ponegde kratkotrajna kiša.

U četvrtak u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno vreme sa malo sunčanih intervala i pojavu kiše ili lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 18°C.

Do 2. juna u Srbiji će biti uglavnom promenljivo oblačno i nestabilno vreme povremeno sa kisom i pljuskovima sa grmljavinom.

U petak i za vikend se zadržava promenljivo oblačno, nestabilno i sveže vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, a dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 20°C. Početkom iduće sedmice slično vreme. Otopljenje sa više sunčanih sati možemo očekivati od sredine iduće sedmice.