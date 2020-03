U 35 GRADOVA SRBIJE – 528 ZARAŽENIH

U Srbiji je do 15 časova 27. marta 2020. godine registrovano ukupno 528 potvrđenih slučajeva COVID-19. U Rasinskom okrugu virusom Covid19 zaraženo je 14 osoba.

Do poslednjeg izveštaja do 15 časova 27. marta 2020. godine testirani su uzorci 259 osoba od kojih je 71 pozitivno i 188 negativno na novi koronavirus. Od potvrđenog 71 slučaja, njih 48 je hospitalizovano. Do 15 časova 27. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 1.715 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Do sada je od koronavirusa preminulo osam osoba.