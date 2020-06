TROJICA EPIDEMIOLOGA SAGLASNO O MERAMA

Nakon Predraga Kona i Srđe Jankovića, koji su zabrinuti zbog porasta obolelih od koronavirusa u Srbiji, oglasio se i epidemiolog Branimir Tiodorović. On je za TV Prva izjavio da je uzrok porasta broja novoobolelih u Srbiji nepoštovanja osnovnih mera – nošenja maski, držanja distance i pranja ruku. “To nije trebalo da prestane. Očigledno je da posebno mladi to ne sprovode. Onda smo imali situaciju kao što je bio derbi, ali ne samo ta, već su tu bila i druga okupljanja, gde se te mere nisu poštovale”, rekao je on. “Trebalo bi da razmišljamo da li da promenimo taktiku i strategiju u borbi protiv koronavirusa, jer je nemoguće da se svi testiraju. To nije moguće nigde u svetu. Mislim da ovu bolest treba tretirati kao svaki drugi virus. Svako ko se pojavi, za nas je pozitivan dok se ne utvrdi suprotno”, istakao je on. Doktor Tiodorović naglašava da treba poštovati postojeće mere i nije za uvođenje policijskog časa sada, “odnosno da silom argumenata utičemo na ljude da se tako i ponašaju i tako ćemo uspeti da smanjimo prenošenje, a pogotovo u letnje, toplo vreme, kada se virus slabo prenosi”. “Ovo sada vreme, vlaga, kiša, ono pogoduje virusu. Virus je tu, prisutan je, pandemija nije prošla. Moramo biti svesni da je veliki broj mladih ljudi nosilac virusa, a oni nisu u opasnosti, nemaju uglavnom simptome. Ali, hronični bolesnici i starije osobe jesu”, dodao je on i poručio: “Ako hoćete normalno da živite, morate da čuvate zdravlje, i zato držite se mera.”

Ranije danas, imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković izjavio je da očigledno “imamo pretnju razbuktavanja epidemije”. Prema njegovim rečima, u toku je razmatranje mera, ali je isključio uvođenje policijskog časa. “Nažalost, došlo je do razbuktavanja, barem u Beogradu, koje još uvek ne predstavlja pretnju koja se ne može sanirati, samo ako budemo sada reagovali brzo i adekvatno”, rekao je Janković. “Jesmo bili pri kraju, na silaznoj putanji epidemijske krive i nadali smo se periodu sa nula slučaja i kraju prvog talasa, ali ovaj virus pravi iznenadjenja od početka ove pandemije, ima biološke nezgodne osobine, bez obzira što smrtnost po broju zaraženih nije tako velika kao kod drugih virusa. Potencijal da zarazi ogroman broj ljudi nadmašuje druge pandemije sa kojima smo imali posla”, istakao je imunolog.

Pre njega oglasio se epidemiolog i takođe član Kriznog štaba Predrag Kon koji je upozorio da je epidemiološka situacija zbog virisa korona u Beogradu ponovo preteća. On je na svom Fejsbuk profilu napisao da se virus zbog povratka studenata svojim kućama u julu može proširiti po čitavoj Srbiji. “Nekih zabrana će najverovatnije uskoro biti, kao što su zabrane poseta bolnicama. Biće verovatno i nekih obaveznosti kao što je nošenje maski u javnom prevozu ili još u prodavnicama. Najosnovnije je da se propisane mere sprovode. Ako se ne sprovode, moraće da bude kažnjavanja. Bar je to moje mišljenje”, naveo je Kon. Prema njegovim rečima, do pogoršanja situacije je došlo posle 5. juna kada su ograničenja javnog okupljanja bila delimično, a kasnije potpuno ukinuta. “U javnosti se ovo pogoršanje situacije povezuje i sa derbijem Partizan-Zvezda odigranim 10. juna, mada novooboleli u Srbiji ne daju podatak da su bili na derbiju. Iz Crne Gore opet stižu podaci da je više od deset njihovih novoobolelih mlađih ljudi bilo u Beogradu na derbiju”, naveo je on. Napominje da je veliki broj dnevnih pregleda na Infektivnoj klinici, kao i da su zaraženi uglavnom bez simptoma.

Izvor: b92.net