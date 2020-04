SUBOTA UMESTO NEDELJE – DAN ZA KUPOVINU

Umesto u nedelju, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave u subotu od četiri do sedam časova. Krizni štab za suzbijanje bolesti Kovid-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, definisao je funkcionisanje za predstojeći vikend, s obzirom na izmene ograničenja kretanja.

Građani stariji od 65 godina moći će da kupe namirnice u radnjama u subotu, umesto u nedelju, što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova ujutru. Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru.