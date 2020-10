STROGE MERE, BEZ VANREDNOG STANJA U NOVEMBRU??

Zatvaranje gradova, vanredno stanje i policijski čas, realno, ne treba očekivati osim ako situacija potpuno ne izmakne kontroli, piše blic.rs, na osnovu intervjua sa dr Predragom Konom koji najavljuje mogućnost novog talasa korone u Srbiji u novembru.. Vanredno stanje, dakle, malo je verovatno, ali ipak, neke mere su prilično realne..

Nošenje zaštitnih maski je trenutno obavezno u zatvorenim prostorima, ali i u gradskom prevozu, dok postoji samo preporuka da se one nose i na otvorenom. Ipak… “Ponovo naglašavam i preporučujem nošenje maske, i to ne samo u zatvorenom prostoru nego i na otvorenom. Zaboravlja se ta preporuka. Svestan sam da mali broj ljudi nosi maske napolju, ali svojevremeno ih je mali broj nosio i u prevozu i tržnim centrima dok nisu postale obavezne. Preporuka može da pređe nekad i u meru, neka se niko ne iznenadi ako tako bude, ako sve ode u pogrešnu stranu”, upozorio je dr Kon. Dakle, u slučaju pogoršanja situacije, ovo bi mogla da bude možda i prva veća mera.

Nije tajna da se još pre 1. septembra razmišljalo i kako će funkcionisati škole, kako osnovne tako i srednje, ako dođe do novog udara korona virusa. Prema poslednjim zvaničnim podacima korona virus je ušao u 33 škole, ali su to mahom bili sporadični i očekivani slučajevi, te se posle mesec dana nove školske godine smatra da je situacija apsolutno pod kontrolom. Međutim, ukoliko u novembru dođe do “esplozije” korone, a posebno među đacima, nadležni su spremni da ponovo kompletno školovanje prebace na onlajn sistem, umesto sadašnjeg kombinovanog modela. Ovo bi se svakako odnosilo i na fakultete, a možda i vrtiće.

Kafići, restorani, klubovi i drugi ugostiteljski objekti su tokom leta dobili produženo radno vreme, neki sa baštama i do 1.00 sat posle ponoći, čak i ako se nalaze u okviru stambenih objekata. Međutim, ukoliko dođe do naglog širenja korona virusa, posebno tokom zimskih dana kada će svi biti u zatvorenom prostoru, realno je očekivati da njihovo radno vreme bude skraćeno. Na udaru ovih mera mogle bi da se nađu i kladionice, kockarnice..

Mnoge evropske zemlje su zbog ubrzanog širenja korona virusa počele da, manje ili više, zatvaraju svoje granice, a u nekom trenutku bi tome mogla da pribegne i Srbija. Trenutno postoje ograničenja samo za strance koji dolaze iz Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Hrvatske, za koje je obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 časova. U nekom trenutku ova odluka bi mogla da bude proširena i na druge zemlje, ali eventualno i na srpske državljane koji budu dolazili iz država u kojima bukti korona.

Tokom prvog udara korone mnoga preduzeća, koja su bila u mogućnosti, poslala su svoje zaposlene na rad od kuće. I nije tajna da većina firmi, bilo da su državne ili privatne, već imaju svojevrsne “vanredne planove” poslovanja ako u jednom trenutku dođe do “eksplozije” zaraženih. Dakle, neće biti zaključavanja, ali će poput škola koje bi mogle da pređu na onlajn nastavu, i firme mogle da se odluče za “rad na daljinu”. Samim time bio bi delimično rešen jedan veliki problem, a to je rasterećenje gradskog prevoza koji slovi za veliku opasnost.