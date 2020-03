ŠTA JE MASOVNO TESTIRANJE NA KORONAVIRUS??

Počeće se sa masovnim testiranjima na novi virus kako bi se sprečilo njegovo širenje. Testovi će se, kao i do sada, analizirati na “Torlaku”, dok će se tome pridružiti i Klinički centar Srbije. Epidemiolog Predrag Kon je objasnio da će ubuduće biti testirani svi članovi porodice osobe koja je zaražena koronavirusom. “Do sada smo sve to pratili, pa ako je postojao neki simptom, to smo smatrali verovatnim slučajem, bez testiranja”, navodi Kon.

Na koronavirus biće testirane i sve osobe sa kojima je zaraženi bio u kontaktu pre toga, a lečen je u kućnim uslovima. Takođe, dodaje, moći će da se testiraju i oni koji su došli iz inostranstva, bili u samoizolaciji i nisu imali simptome koronavirusa.Od sada će se sve ozbiljnije respiratorne infekcije tretirati kao Kovid-19.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da se testiranja na koronavirus neće raditi u domovima zdravlja, već će DZ uzimati uzorke osoba. “Testiraće se oni ljudi za koje epidemiolozi kažu i procene da treba da se testiraju, odluka o nečijem testiranju neće biti privatna odluka”, naglašava Lončar. Zamenica direktora Infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević objasnila je da je presudno za javljanje lekaru ubrzano i otežano disanje i kratak dah. “Neće svi razviti tešku formu bolesti. Svi koji imaju osećaj nedostatka vazduha treba da se jave lekaru”, ističe Miloševićeva.

Ivana Milošević je ukazala da “čuje da ljudi piju hlorokin preventivno”, napominjući da taj lek ne sme da se pije tek tako. “Hlorokin ima kontraindikacije. Svaki lek koji uzmemo ima interakcije sa drugim lekovima. Neke interakcije mogu dovesti i do ozbiljnih komplikacija”, ukazala je Miloševićeva. Ministar zdravlja je, takođe, apelovao na građane da lekove ne uzimaju na svoju ruku. “Čuli ste od stručnjaka jasno i glasno. Nemojte uzimati nešto što ste pročitali na društvenim mrežama. Nemojte praviti sebi veću štetu nego korist. Razumemo da su svi zabrinuti, da bi voleli ako mogu unapred da reše problem. Nemojte da pogoršavamo stanje”, naglasio je ministar.

Odgovarajući na pitanje novinara, Miloševićeva je rekla da se testovi sada rade na Institutu “Torlak”, a to će početi da se radi i u Kliničkom centru Srbije. “Testovi u privatnim laboratorijama nisu testovi za Kovid, već za prethodno poznate viruse. Radi se o novoj bolesti, i to nisu testovi o kojima pričamo”, napominje Miloševićeva. Nova strategija će, kaže zamenica direktora “Batuta” Darija Kisić Tepavčević, omogućiti bolju kontrolu širenja infekcije. “Nećemo čekati pasivno, nego ćemo tragati i u onim grupama u kojima nema simptoma. Mere samoizolacije i socijalnog distanciranja nemaju zamenu, one su ključne”, napomenula je Kisić Tepavčevićeva.

Izvor: rts.rs