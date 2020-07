ŠTA EPIDEMIOLOZI KAŽU O POOŠTRAVANJU MERA??

Epidemiloška situacija u Srbiji veoma je ozbiljna, bez preke potrebe neće biti predlagane restiktivnije mere, ali u ovom trenutku ni to nije isključeno, jer se radi o borbi za opstanak, izjavio je imunolog Srđa Janković. Kaže da niko nije očekivao ovakvo razbuktavanje epidemije koronavirusa. Kada je reč o opterećenosti zdravstvenog sistema, Janković kaže da on i dalje opstaje i da će opstati ako se širenje epidemije ograniči.

Epidemiolog Branislav Tiodorović prognozira da ćemo do kraja nedelje, na nivou države, imati pik epidemije. Na respiratoru je osam osoba, a četvoro je umrlo iz okolanih gradova koji su kao najteži slučajevi prebačeni u Niš, rekao je Tiodorović za RTS. Tiodorović kaže da postoji zamor materijala i zamor ljudi da se obećava – biće bolje, a obraćanje na konferencijama za medije ima značaja jer može da se pita šta je dilema. “Ako budemo mere primenjivali u celini i budemo svi svesni situaciju ćemo staviti pod kontrolu, ali ćemo imati još umrlih i obolelih. Doći ćemo u situaciju da leto prođemo sa manjom tenzijom sa manjim problemom očuvanja zdravlja i da se polako spremamo za jesen”, rekao je Tiodorović. Svaka lokalna zajednica mora da planira i kapacitete, kadrove i metodologiju kako će se suprostavljati ovoj boleti, zaključio je Tiodorović.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da postoji mogućnost uvođenja vanrednih mera, ukoliko se nastavi tendencija rasta broja zaraženih i izrazio nadu da do toga neće doći. “Mi nemamo baš mnogo izlaza u daljem povećanju aktivnosti, nemamo drugog načina nego da se zatvorimo, da li će to biti vanredno stanje ili vanrdne mere, to je već pitanje. Ja se nadam da neće biti potrebe za tim, mada i dalje imamo povećanje”, rekao je Kon za TV Prva.

Kon je izjavio da testova za utvrđivanje prisustva virusa ima, ali je pitanje da li ima dovoljno kapaciteta za njihovu obradu.