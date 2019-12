SKUP PODRŠKE MARIJI LUKIĆ ISPRED SUDA

Uoči novog ročišta u Osnovnom sudu u Kruševcu, u procesu protiv Milutina Jeličića Jutke, bivšeg predsednika opštine Brus za seksualno uznemiravanje zloupotrebom službenog položaja, Mreža Žene protiv nasilja poziva građane i građanke Srbije na skup podrške i solidarnosti sa Marijom Lukić, po čijoj tužbi se vodi postupak protiv Jeličića.

Akcija podrške biće održana, 20. decembra 2019.g. u Kruševcu (ispred zgrade Osnovnog suda), Nišu (preko puta zgrade Osnovnog suda), Užicu (na Trgu partizana).

Organizovanjem podrške, poručujemo Mariji Lukić i drugim ženama Brusa, čije je prijave protiv Jeličića Tužilaštvo odbacilo, kao i svim drugim ženama u Srbiji sa iskustvom seksualnog nasilja, uključujući i one koje se plaše da progovore ili su ucenjene te njihovi slučajevi nisu dospeli u javnost, da nisu same, da im verujemo i da nam je stalo do njihove bezbednosti!

Javnosti poručujemo da ne pristajemo na nasilje i zatvaranje očiju pred nedelima moćnika! Zahtevamo od pravosuđa da postupa u interesu građana i građanki i pravde!

Mreža Žene protiv nasilja