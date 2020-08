SAMO U KRUŠEVCU: U DIOPTI 20% POPUSTA NA DIOPTRIJU I BESPLATNI PREGLEDI VIDA

U cilju očuvanja zdravlja očiju i kvaliteta vida, DIOPTA u Kruševcudo 12. septembra organizuje akciju u okviru koje građani mogu da ostvare 20% popusta na kupovinu dioptrijskih okvira i stakala, uz besplatne preglede vida.

Prema najnovijem istraživanju Međunarodne agencije za prevenciju slepila (IAPB) više od dve milijarde ljudi na svetu ima neku vrstu oštećenja vida, do kod ovog broja najmanje milijardu ljudi ima oštećenje vida koje je bilo moguće izbeći uz pomoć pravovremene reakcije.

„Pregled vida predstavlja najbezbolniji i najkraći preventivni pregled, a kontrola se preporučije najmanje jednom godišnje kako bi se izbegla moguća oštećenja vida i na vreme ustanovili potencijalni problemi“, istakli su u DIOPTI i dodali da glavne uzroke oštećenja vida, koji mogu uticati na svaku starosnu grupu i njihov kvalitet života, čine refrakcijske greške poput miopije, hiperopije, presbiopije i astigmatizma, ali i pojava katarakte ili glaukoma.

Usled modernog načina života, kao sve češće oštećenje vida javlja se sindrom kompjuterskog vida koji predstavlja direktnu posledicu svakodnevnom dugotrajnom izlaganju ekranima računara i mobilnih telefona. Prema najnovijim istraživanjima, svaka osoba koja u toku dana provodi više od tri sata ispred ekrana, ima predispoziciju da razvije sindrom kompjuterskog vida, a više od 80 odsto onih koji rade na računaru već ima ovu vrstu problema.Stručnjaci smatraju da je razlog tome nedovoljno treptanje oka, jerse pri radu za kompjuterom učestalost treptanja smanjuje i do pet puta. Upravo to dovodi do isušivanja i umora oka što dalje može da izazove lošu produktivnost u radu kod odraslih, a kod dece poteškoće u učenju.

Iskoristite odličnu priliku da kupite dioptrijske okvire i stakla u DIOPTI do 12. septembra sa 20% popusta. Posetite radnju u Vidovdanskoj 1 i uverite se u ovu odličnu ponudu, kao i aktuelno sezonsko sniženje naočara za sunce do čak 50%.

U toku pandemije COVID-19, veoma su važni higijenski uslovi u pregledima vida. Zbog toga DIOPTA realizuje sve preventivne mere u cilju očuvanja zdravlja i bezbednosti – redovno se dezinfikuju radne površine, zaposleni nose zaštitne maske i vizire, svaki potrošač na ulazu dobija gel za dezinfekciju ruku, a okviri i naočare se sterilišu 30 minuta u UV sterilizatoru, nakon svakog probanja.