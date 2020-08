SA LETOVANJA U OBAVEZNU IZOLACIJU??

Korona je buknula u komšiluku, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali sada preti da se ponovo prelije i u našu zemlju, piše portal blic.rs.

Naime, nakon što su mesecima građani Srbije čekali i nadali se da će u avgustu konačno biti otvorena grčka granica, te da će moći da odu ne letovanje na neku od omiljenih destinacija poput Halkidikija, Tasosa, Lefkade ili Zakontosa, kada su shvatili da od toga nema ništa okrenuli su se alternativnim varijantama. A to su upravo Hrvatska, BiH (Neum) i Crna Gora koja je pre desetak dana donela odluku da pokuša da spase svoju turističku sezonu uz pomoć srpskih turista, te su otvorili granicu uz obavezne testove. Prema poslednjim podacima Hrvatska ima 50,56 zaraženih na 100.000 stanovnika, sa tendencijom daljeg rasta, Crna Gora 146,9 obolelih na 100.000 građana, a BiH čak 198,2!!

Članovi srpskog Kriznog štaba ne kriju da nam preti opasnost od uvozne korone putem naših građana koji letuju u Hrvatskoj, Crnoj Gori, BiH.. “Mi ne znamo kako se vrše testiranja u drugim zemljama. U bilo koju zemlju u regionu trenutno da odete lošija je epidemiološka situacija nego što je to u našoj zemlji. Zabrinjava nas u ovom momentu povratak naših građana iz ovog regiona. Očekivano je da dođe do porasta broja obolelih, plašimo se sekundarnog prenošenja u našoj populaciji od osoba koje su išle u turističke destincacije”, istakla je juče dr Darija Kisić Tepavčević. Odluka o uvođenju obaveznog PCR testa ili stavljanja u karantin ili samoizolaciju po povratku sa letovanja iz inostranstva sve je realnija. “Na nedeljnom nivou se prave evaluacije koje su zemlje potencijalna žarišta za unos, gde imamo najviše građana, gde treba uvesti eventualni PCR ili karantin nakon dolaska u zemlju. Razmišljamo o tome, mnoge države su uvele ovakve mere za povratak iz ovih zemalja. Takva odluka nije još doneta, ali naravno da o njoj razmišljamo, to je odluka koja se evaluira na dnevnom nivou. Radimo epidemiološka istraživanja osoba koje se vraćaju, još nema alarmantnih signala, ali ta odluka je epidemiološki opravdana”, zaključila je dr Kisić Tepavčević.

Srbija je za sada uvela obavezan PCR test (negativan nalaz) samo za građane iz četiri zemlje koji dolaze kod nas: Hrvatska, Rumunija, Bugarska i Severna Makedonija. “BiH i Crna Gora se na toj listi nisu našli samo iz političkih razloga”, otvoreno je rekao epidemiolog dr Predrag Kon.